Буде аномальним: став відомим прогноз погоди в Україні на жовтень

Жовтень 2024 року обіцяє бути нетиповим для України. За прогнозами синоптиків, на українців чекає місяць контрастів: від аномально теплого початку до класичних осінніх проявів.

Попри те, що календар вже перегорнув сторінку на осінь, метеорологічне літо в Україні триває. Вересень 2024 року став найтеплішим за весь період спостережень, і перші дні жовтня продовжать цю тенденцію. Проте, ідилія не триватиме довго, попередив синоптик Ігор Кібальчич.

Раптове похолодання

З 5-6 жовтня очікується різке похолодання, пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас. Температура знизиться на 7-13 градусів, а разом з тим посиляться вітри та пройдуть дощі. Саме цей період стане справжнім початком осені, і українці зможуть відчути перші заморозки вже на початку другої декади жовтня.

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Друга половина жовтня: тепліша та дощова

meteoprog.com. Джерело: Погода у жовтні в Києві

Після похолодання температура повітря поступово почне підвищуватися, а дощі стануть частішими. Особливо багато опадів очікується у другій половині місяця, що пов'язано з активізацією південних циклонів.

Загальна картина

Попри різкі коливання температури, середньомісячна температура жовтня прогнозується на 1-2,5 градуси вище кліматичної норми. Найтеплішим жовтень буде на південному сході країни та в Криму.

Посуха та сніг

На північному сході України ситуація залишається складною: посуха, що триває вже тривалий час, продовжиться принаймні до середини жовтня. Натомість у деяких регіонах, особливо в передгір'ях та на Поліссі, можливий перший сніг, хоча стійкий сніговий покрив навряд чи утвориться.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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