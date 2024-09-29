Будет аномальным: стал известен прогноз погоды в Украине на октябрь

Октябрь 2024 года обещает быть нетипичным для Украины. По прогнозам синоптиков, украинцев ждет месяц контрастов: от аномально теплого начала до классических осенних проявлений.

Несмотря на то, что календарь уже пролистал страницу на осень, метеорологическое лето в Украине продолжается. Сентябрь 2024 стал самым теплым за весь период наблюдений, и первые дни октября продолжат эту тенденцию. Однако идиллия не продлится долго, предупредил синоптик Игорь Кибальчич.

Внезапное похолодание

С 5-6 октября ожидается резкое похолодание, связанное с вторжением арктических воздушных масс. Температура снизится на 7-13 градусов, а вместе с тем усилятся ветра и пройдут дожди. Именно этот период станет настоящим началом осени, и украинцы смогут ощутить первые заморозки уже в начале второй декады октября.

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Вторая половина октября: более теплая и дождливая

meteoprog.com. Источник: Погода в октябре в Киеве

После похолодания температура воздуха постепенно начнет повышаться, а дожди участятся. Особенно много осадков ожидается во второй половине месяца, что связано с активизацией южных циклонов.

Общая картина

Несмотря на резкие колебания температуры, среднемесячная температура октября прогнозируется на 1-2,5 градуса выше климатической нормы. Самый теплый октябрь будет на юго-востоке страны и в Крыму.

Засуха и снег

На северо-востоке Украины ситуация остается сложной: продолжающаяся уже длительное время засуха продлится по крайней мере до середины октября. В некоторых регионах, особенно в предгорьях и на Полесье, возможен первый снег, хотя устойчивый снежный покров вряд ли образуется.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждет первое осеннее похолодание в Украине.

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