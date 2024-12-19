У Нідерландах у кварталі червоних ліхтарів знайшли підлогу, вимощену кістками (фото)

Археологи в Нідерландах зробили дивовижне відкриття під час розкопок у кварталі червоних ліхтарів Ахтердам у центрі Алкмаара. У старовинній будівлі вони знайшли підлогу, виконану з поєднання плитки та кісток тварин.

Виявлена конструкція стала справжньою загадкою для дослідників і вже привернула увагу істориків та археологів. Особливість знахідки полягає в тому, що прогалини між плитками підлоги були заповнені п’ястковими та плесновими кістками великої рогатої худоби, повідомляє Streekstad Centraal.

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Ці кістки ретельно обробили, розпилявши на однакову висоту, і виклали в узор, верхньою чи нижньою частиною догори.

Попередній аналіз дозволяє припустити, що підлога датується XV століттям. Нинішня будівля була побудована в 1609 році, що свідчить про те, що кістки могли бути використані раніше. Археологи наразі працюють над визначенням точного віку матеріалів, а також над з’ясуванням мети такого незвичного будівельного рішення.

У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: nhnieuws.nl У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: nhnieuws.nl

"Ця підлога могла бути створена як із практичних, так і символічних міркувань", — зазначила археолог Ненсі Де Йонг. Кістки, ймовірно, використовували як дешевий будівельний матеріал, або ж вони могли мати символічне значення, пов’язане з діяльністю, що здійснювалася в цьому приміщенні.

Використання кісток у будівництві є рідкісним явищем. Подібні приклади знаходили в інших містах Нідерландів, таких як Горн, Енкхейзен і Едам. У Горні, як і в Алкмаарі, кістки також комбінували з плиткою, викладаючи їх за певним шаблоном.

У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: StreekstadCentraal/youtube.com У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: StreekstadCentraal/youtube.com

У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: StreekstadCentraal/youtube.com У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: StreekstadCentraal/youtube.com

У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: StreekstadCentraal/youtube.com У Нідерландах знайшли унікальну підлогу з кісток тварин. Джерело: StreekstadCentraal/youtube.com

Наразі підлога перебуває під додатковими дослідженнями. Археологи намагаються з’ясувати, наскільки великою є ця конструкція і чи використовувалася вона в побутових, чи комерційних цілях.

Радник із питань культурної спадщини Анджо ван де Вен назвав відкриття винятковим. "Ця знахідка демонструє, що історія приховує багато таємниць, які ми тільки починаємо розкривати", — зазначив він.

Нагадаємо, у Німеччині знайшли унікальну римську кольчугу.

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