У Норвегії виявили стародавню кінську вуздечку з епохи вікінгів (фото)

Дослідники у горах Норвегії виявили залізну підкову та вуздечку епохи вікінгів, яка закінчилася приблизно 1000 років тому. Знахідку зробили на південній стороні перевалу Лендбрейн.

Знайти шкіряні частини на вуздечці – це надзвичайна рідкість. Про це повідомляє Live Science.

Зазначається, що форма вуздечки ускладнює датування, і потрібні подальші дослідження. Однак археологи вважають, що артефакт може датуватися епохою вікінгів (з 793 по 1066 рік нашої ери).

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В епоху вікінгів перевал Лендбрін був популярним місцем, та відомий великою кількістю артефактів. Тут виявили списи епохи вікінгів, стародавній кінський гній і кістки коней.

"Причина, по якій ми робимо всі ці знахідки, полягає в тому, що гірський лід відступає через антропогенну зміну клімату. Всередині льоду артефакти знаходяться у гігантській доісторичній морозильній камері", – розповіли дослідники.

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