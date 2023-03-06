У Норвегії виявили середньовічну королівську пристань (фото)

У Норвегії виявили залишки середньовічної королівської пристані. Знахідку зробили під час розкопок у набережному районі Бьорвіка в Осло.

Дослідники виявили залишки довгої частини пристані, яку, ймовірно, побудував середньовічний король Норвегії. Понад 26 футів фундаменту пірсу збереглися у чудовому стані під товстою глиною морського дна Осло-фіорду, пише The History Blog.

Зазначається, що фундамент причалу був побудований шляхом переплетення масивних колод у фальшборти. Потім їх закладали у морське дно.

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Відбитки молюсків і мідій на колодах свідчать про те, що вони залишилися відкритими у воді. Споруди, побудовані на фундаментах, з часом втиснули їх глибше в глину, де вони й збереглися.

Зрізи будуть взяті з колод фальшборту, щоб їх можна було датувати. Хокон V (правління 1299-1319) є найбільш ймовірним кандидатом на будівництво пристані.

Саме під час його правління Осло перевершив Берген і став столицею Норвегії, і саме Хокон побудував фортецю Акерсхус для захисту міста та як королівську резиденцію. Фундаменти пірсу були знайдені прямо біля залишків королівського палацу, який передував фортеці Акерсхус.

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