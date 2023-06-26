У Норвегії турист випадково знайшов піктограми бронзової доби (фото)

Під час своєї сімейної відпустки туристи з Норвегії випадково зробили історичне відкриття – вони натрапили на піктограми бронзового віку. Тормод Ф'єлд помітив несподівані відтінки кольорів на скелях зі своїми близькими.

Використовуючи програму на своєму телефоні, чоловік застосував фільтри, щоб виділити різні кольори. І тоді йому вдалося розгледіти зображення човна з веслярами, тварини та кількох людських фігур, пише HeritageDaily.

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Тормод Ф'єлд зв'язався з місцевою владою та археологом Йоне Кіле-Весіком, що є спеціалістом з наскального мистецтва. Згодом дослідники з Норвезького інституту дослідження культурної спадщини (NIKU) були направлені для оцінки місця знахідки.

Пізніше вчені оцінили це відкриття і підтвердили, що знайдені піктограми належать до бронзового віку та є однією з ранніх наскальних мистецьких пам'яток в цій частині країни.

У зв'язку з великою історичною цінністю цих зображень, точне місцезнаходження піктограм залишається секретом. Це зроблено з метою збереження пігментів піктограм від можливих пошкоджень, що можуть виникнути навіть від непомітного дотику людини.

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