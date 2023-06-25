Археолог-аматор знайшов в Німеччині скарб з кельтськими монетами віком 2000 років: перше золото кельтів у цій місцевості

У Бранденбурзі, що знаходиться на північному сході Німеччини, аматор-археолог Вольфганг Херкт виявив старовинну схованку з кельтськими монетами. Ці монети були відлиті більш як 2000 років тому і стали першим відомим золотим скарбом кельтів на цій території.

Про це пише Obozrevatel.

За словами нумізмата та наукового співробітника Монетного кабінету замку Фріденштайн, Мар'янко Пілекіча, всі знайдені монети мають вигнутий профіль, тому їх прозвали "regenbogenschüsselchen", що у перекладі з німецької означає "райдужні". Також, він висунув припущення, що однаковий вигляд монет говорить про те, що всі вони були сховані одночасно.

Читайте також: В Хорватії знайшли древній некрополь 4-5 століття нашої ери: найважливіша знахідка в історії острова

Відео дня

Усього знайдено 41 золоту монету, з яких 19 є статерами, маючи діаметр 0,7 дюйма (2 сантиметри) і середню вагу 0,2 унції (7,3 грама). Інші 22 монети мають діаметр 0,5 дюйма (1,4 сантиметри) і середню вагу 0,06 унції (1,8 грама).

Вольфганг Херкт розповів журналістам, що отримав дозвіл на проведення археологічних розкопок від власника землі ще у 2017 році, коли працював поруч з селом Байц. Під час робіт він помітив щось блискуче і припустив, що це кришка від пляшки. Однак, при ближчому огляді виявилося, виявилось, що це була кельтська золота монета. Знайшовши ще 10 монет, Херкт повідомив про відкриття державного археологічного музею, чиї археологи знайшли решту скарбу.

Нагадаємо, у Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !