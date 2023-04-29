У Норвегії вчені знайшли під землею 1200-річний корабель вікінгів (фото)

У Норвегії археологи знайшли 20-метровий корабель за допомогою георадару в кургані, який раніше вважався порожнім. Live Science повідомляє, що він належав вікінгам.

Курган на цвинтарі Салхушхауген довгий час вважався порожнім, однак археологи за допомогою георадару знайшли у ньому 20-метровий корабель. Ця знахідка проливає світло на перших королів вікінгів, вважають науковці.

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Зазначається, що це місце раніше досліджували – понад сто років тому. Тоді тут було знайдено лише 15 дерев'яних лопат та кілька наконечників стріл.

У червні 2022 року археологи вирішили обшукати цей район за допомогою георадару – пристрою, який використовує радіохвилі для визначення того, що знаходиться під поверхнею землі.

"Сигнали георадару чітко показують форму 20-метрового корабля. Він досить широкий і нагадує корабель з Осеберга", – пояснив археолог з університету Ставангера в Норвегії Хокон Рейєрсен.

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За його словами, судно має довжину близько 22 метрів і завширшки більш як 5 метрів. Крім того, насправді він може бути поховальним кораблем.

За формою та розмірами судно нагадує ще один корабель вікінгів, знайдений на Кармі в 1886 р.

Археологи мають намір провести контрольні розкопки, щоб вивчити корабель та визначити його справжній вік.

Раніше у Швеції археологи виявили унікальний скарб епохи вікінгів віком близько 1000 років.

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