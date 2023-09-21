У Норвегії під час будівництва дороги знайшли язичницький храм із золотими скарбами (фото)

У Норвегії археологи знайшли вотивний скарб золота під час робіт з будівництва дороги у Вінгромі. Ця місцевість знаходиться на березі норвезького озера Мьоса.

Музей історії культури Норвегії повідомляє, що було знайдено монети "золотих старців". Вони були виявлені в залишках язичницького храму, де попередні розкопки виявили тридцять подібних золотих предметів зі штампуванням за останні три десятиліття.

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"Золоті злитки — це крихітні шматочки золотої жерсті, тонкі як папір або алюмінієва фольга. Найчастіше вони квадратні й розміром лише з ніготь. У золотій жерсті є штамповані фігури, і лише за кількома винятками мотив на збережених норвезьких знахідках складається з пари, яка стоїть один проти одного – чоловіка ліворуч і жінки праворуч", – йдеться у повідомленні

Попри те, що золоті фігури такі малі, мотиви відрізняються вражаючою кількістю деталей. Зображена на монеті жінка має сукню зі шлейфом і плащем, а чоловік має короткий халат, щоб було видно ноги. Також на монетах зображення чоловіків викарбовували з плащем та прикрасами.

"Золоті старці насправді настільки детальні та різноманітні, що є джерелом для вивчення звичаїв одягу того часу та для іконографічних досліджень", – кажуть археологи.

Зазначається, що більшість подібних монет у давнину мали міфічне чи ритуальне значення. Науковці вважають, що на них викарбовували фігурки подружжя – бога звички Фроя і дочку Йоти Герд. Їх приносили у жертву під час весіль або під час ритуалів родючості.

Також було висловлено припущення, що золоті монети є різновидом "храмових грошей", як засіб платежу в ритуальній сфері.

Нагадаємо, водопровідник в Іспанії випадково натрапив на золоті прикраси, яким 2500 років.

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