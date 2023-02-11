У Новій Зеландії знайшли кістки велетенського пінгвіна

Палеонтологи знайшли у Новій Зеландії вчені скам'янілі рештки найбільшого пінгвіна з усіх, що колись жили на Землі – Kumimanu biceae. Цей пінгвін належав до раніше невідомого виду.

Вчені кажуть, що за життя птах міг важити до 154 кг, тобто в три рази більше, ніж сучасні імператорські пінгвіни. Рештки цього велетня лежали поруч з останками восьми інших пінгвінів.

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Міжнародна група дослідників повідомила про відкриття в Journal of Paleontology. Старший автор статті, Алан Теннісон з музею Нової Зеландії Te Papa Tongarewa, виявив скам'янілості серед валунів на пляжі в Північному Отаго ще у період 2016-17 років.

Від того часу, провівши кілька досліджень, науковці встановили, що п'ять пінгвінів, чиї залишки були серед валунів, належали до нового вигляду Petradyptes stonehousei, ще одного ідентифікували як Kumimanu biceae, двоє залишилися невідомими. Ці пінгвіни жили в період від 59,5-55,5 млн років тому.

Зазначається, що рештки Kumimanu fordycei належали одному з найбільший відомих на цей час пінгвінів. Він припустив, що цей птах був одним із найраніших стародавніх пінгвінів. За життя він нагадував сучасних морських птахів, які здатні добре плавати й пірнати. Він мав порівняно примітивні кістки плавників. Також вчені кажуть, що літати він не міг.

Величезні розміри Kumimanu fordycei вказали, що на ранніх стадіях еволюції у пінгвінів розвивався гігантизм і Нова Зеландія була дуже сприятливим місцем для їхнього проживання, оскільки до появи людей на островах пінгвіни не мали природних ворогів.

Згідно з даними досліджень, гігантські пінгвіни вимерли десятки мільйонів років тому. А що стало причиною їхнього зникнення, достеменно невідомо.

Нагадаємо, раніше українські науковці, що працюють в Національному антарктичному науковому центрі, показали, як підросли пінгвіненята, що вилупилися на антарктичній станції "Академік Вернадський" на початку грудня.

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