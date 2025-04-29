У Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи: спалахнула масштабна пожежа (фото)

У понеділок, 28 квітня, в російському Новоросійську (Краснодарський край) пролунали вибухи, після чого спалахнула велика пожежа. За даними російського МНС, пожежа виникла на вантажній стоянці через займання дизельного пального, яке згодом перекинулося на транспортні засоби.

Для її ліквідації задіяно 57 рятувальників і 19 одиниць техніки. Як повідомляють російські Telegram-канали, загоряння сталося на нафтобазі.

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Місцеві ЗМІ, зокрема канал "Кубань 24", повідомляють, що очевидці чули серію гучних вибухів.

Тим часом OSINT-аналітик OSINTtechnical у мережі X зазначає, що українські сили завдали влучного удару по нафтобазі в Новоросійську, внаслідок чого об’єкт охопило полум’я.

Нагадаємо, дрони атакували російський Брянськ.

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