В Одеській області готуються відкрити пляжі: названо дату

Глава Одеської обласної військової адміністрації, Олег Кіпер, оголосив про відновлення пляжного сезону в регіоні, підписавши відповідне розпорядження.

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"Ми готові відкрити доступ до моря для всіх охочих наслідувати океанські горизонти. Наприкінці минулого місяця теракт на Каховській ГЕС став на заваді початку пляжного сезону в Одесі. Та сьогодні маємо можливість оголосити, що якість води Чорного моря стабілізувалася та відповідає всім санітарним нормам", – зазначив Кіпер у своєму повідомленні у Telegram 7 серпня.

Він зауважив, що важливо забезпечити безпеку відвідувачів на пляжах, для чого будуть обладнані захисні сітки, які мінімізують ризик попадання на мінне поле. Також на пляжах будуть наявні пости спостереження та рятувальні пости, буї, аудіосистеми для надання звукових сигналів в разі потреби, а також зони укриття.

"До 10 серпня, до 17:00 год., регіональні військові адміністрації Одеської, Білгород-Дністровської та Ізмаїльської мають виконати необхідні підготовчі роботи та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не зможе вкластися у цей термін, зможуть подати акти пізніше. Втім, я закликаю всіх дотримуватися встановлених строків, щоб вже цими вихідними Одеська область могла радо вітати туристів", – додав глава ОВА.

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