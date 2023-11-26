На Одещині – масові ДТП через снігопади: в Ізмаїльському районі у кювет з'їхав автобус з 22 пасажирами (фото, відео)

В Одеській області через значні снігопади ввели обмеження для транспорту на всіх дорогах державного значення. Станом на 11 годину вже відомо про 48 ДТП, що сталися у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках.

Як повідомили в обласній поліції, більшість аварій пов'язані з несприятливими погодніми умовами. Фіксувалися перекидання автомобілів та автобусів у кювети.

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"Поліцейські забезпечують безпеку руху на слизьких та засніжених дорогах і допомагають людям, які потрапили у замети та ДТП. Наразі на трасах є кілька аварій, унаслідок яких ускладнено рух. Відомо про двох постраждалих", – повідомили правоохоронці.

Зокрема, на трасі Одеса-Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя не постраждав.

Біля села Броска на трасі Одеса-Рені на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор.

Поблизу населеного пункту Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліціянти допомогли медикам дістатися лікарні на своєму авто.

Біля села Новокам’янка Ізмаїльського району з’їхав у кювет пасажирський автобус Варна – Київ з 22 пасажирами. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Україні на 26 та 27 листопада синоптики оголосили значне погіршення погодних умов.

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