В Одеській області знайшли артефакти, які вказують на загублене античне місто (фото)

Після тривалих досліджень археологи зробили сенсаційне відкриття на Одещині. Дослідники виявили артефакт, який вказує на існування загубленого античного міста, про яке довгий час ходили легенди.

Виявлена косметична місткість, призначена для приготування перламутрової пудри, має велике значення для науки. Цей артефакт подібний до знахідок з давньої столиці Боспорського царства – Пантікапея. Така знахідка свідчить про високий рівень розвитку культури та цивілізації в цьому регіоні в давнину, повідомив дослідник та краєзнавець Олег Курносов.

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Крім косметичної місткості, археологи знайшли фібули, намистини та бронзовий накосник (предмет, який жінки зазвичай вплітали у свої довгі коси). Ці предмети свідчать про те, що жінки в цьому місті приділяли велику увагу своїй зовнішності та використовували різноманітні прикраси.

Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com

Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com

Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com

Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com

Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com

Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com Антична знахідка з Кілії. Джерело: Олег Курносов/facebook.com

Це відкриття дозволяє уявити побут давніх мешканців цього регіону, їхні звичаї та естетичні вподобання. Дослідники сподіваються, що подальші розкопки допоможуть уточнити місцезнаходження загубленого міста та розкрити ще більше таємниць його історії.

Виявлені артефакти підтверджують, що територія сучасної Одещини була заселена ще в давнину. Мешканці цього регіону мали розвинену культуру та тісні торговельні зв'язки з іншими народами.

Це відкриття має велике значення для української археології та історії. Воно свідчить про багате культурне минуле нашої країни та підтверджує, що територія України була заселена людьми з давніх часів.

Нагадаємо, у середньовічному будинку в Болгарії знайшли 1500-річний скарб.

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