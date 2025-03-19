В одному з українських міст рекордно здорожчало житло: які ціни та чим вони спричинені

Львів утримує позицію найдорожчого міста України за вартістю житла: у 2025 році стартова ціна квадратного метра в новобудовах становитиме від 40 000 грн, а в центральній частині міста перевищуватиме 65 000 грн/м². Ринок оренди також демонструє зростання – наразі мінімальна вартість оренди однокімнатної квартири у новобудові сягає 14 000 грн на місяць. Цінова динаміка вказує на подальше подорожчання нерухомості, що робить Львів одним із найперспективніших міст для інвесторів.

Як повідомили в корпорації нерухомості "РІЕЛ", з 2023 року львівський ринок житла почав швидко відновлюватися. Девелопери відновили раніше призупинені проєкти, розпочали реалізацію нових житлових комплексів і запровадили інноваційні технології, спрямовані на підвищення енергоефективності будівель. Про це пише OBOZ.UA.

Причини зростання попиту на житло у Львові

Внутрішня міграція: місто перетворилося на головний центр для переселенців із регіонів, що зазнали наслідків війни. Це значно підвищило потребу в житлі як на ринку купівлі, так і в сегменті оренди.

місто перетворилося на головний центр для переселенців із регіонів, що зазнали наслідків війни. Це значно підвищило потребу в житлі як на ринку купівлі, так і в сегменті оренди. Розширення бізнес-середовища : у Львові активно збільшується кількість IT-компаній, стартапів і комерційних підприємств, що створює попит на сучасне та комфортне житло для спеціалістів.

: у Львові активно збільшується кількість IT-компаній, стартапів і комерційних підприємств, що створює попит на сучасне та комфортне житло для спеціалістів. Привабливість для інвесторів: стійке зростання цін на нерухомість і високий рівень попиту на оренду роблять місто вигідним варіантом для капіталовкладень у житлову нерухомість.

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Вартість житла в новобудовах у 2025 році

Ціни на житла у Львові суттєво зросли порівняно з 2023 роком, піднявшись на 15-20%. Основними чинниками такого подорожчання стали інфляційні процеси, підвищення цін на будівельні матеріали та зростання зарплат у будівельній галузі.

центр міста – від 65 000 грн/м²;

– від 65 000 грн/м²; райони з розвиненою інфраструктурою – від 50 000 грн/м²;

– від 50 000 грн/м²; передмістя – від 40 000 грн/м².

Також Львів утримує лідерство за темпами зростання вартості оренди серед українських міст. За останні роки ціни на оренду майже подвоїлися. Якщо у 2021 році зняти однокімнатну квартиру в новобудові можна було за 8 000 – 10 000 грн на місяць, то у 2025 році мінімальна вартість оренди стартує від 14 000 грн.

Ключові фактори росту цін

високий попит на житло – кількість бажаючих орендувати квартиру значно перевищує пропозицію на ринку;

– кількість бажаючих орендувати квартиру значно перевищує пропозицію на ринку; розвиток міської інфраструктури – удосконалення транспортної мережі, відкриття нових бізнес-центрів і навчальних закладів сприяє зростанню вартості нерухомості;

– удосконалення транспортної мережі, відкриття нових бізнес-центрів і навчальних закладів сприяє зростанню вартості нерухомості; збільшення витрат на комунальні послуги – подорожчання утримання житла безпосередньо вплинуло на підвищення орендної плати.

Раніше ми розповідали, що ціни на нерухомість в Україні злітають.

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