У Феодосії в районі порту прогриміли вибухи: окупанти заявили про збиття ракети (фото)

Зранку 8 квітня мешканці окупованого Криму повідомили про гучні вибухи в районі порту у Феодосії. Самопроголошена влада півострова заявила про роботу ППО, яке начебто збило ракету.

Мешканці Криму в пабліках писали, що у Феодосії чули два вибухи. Потім було помітно стовпи диму.

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Ось повідомлення з місцевих пабліків:

У Феодосії голосно. За інформацією від місцевих жителів, приблизно о 10:59 було чути "хлопки".

У Феодосії на вул. Дружби було чути дві сильні "хлопки", спрацювали сигналізації біля машин".

Я живу вулицею Гарнаєва. Бавовни були дуже потужні, але візуально нічого не видно мені, багатоповерхівки навколо.

Чули усі. Але ні диму, нічого не було видно. Чоловік був у Старому Криму і теж чув ці хлопки, але не сильні.

Я живу на вулиці Одеська у Феодосії. Вибух був такий, начебто біля мене. Друзі припускають, що збили безпілотник.

Так званий голова окупованого Криму Сергій Аксьонов у Телеграм-каналі написав: "Над Феодосією збито ракету, запущену з боку України".

Місцеві пабліки повідомляють: "Уламки збитої української ракети впали в одному із населених пунктів Криму. Жертв та руйнувань немає".

"Ракета пролетіла на висоті понад 15 кілометрів і була збита розрахунком ЗРК С-300 на околицях Феодосії. Задимлення на фото спричинене падінням уламків після її поразки у повітрі. Відстань від українського полігону Тузлов, звідки запустили ракету, до Феодосії прямою траєкторією становить 415 км".

Раніше українська розвідка повідомила, що окупанти вивозять з Криму свої сім'ї та розпродують майно.

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