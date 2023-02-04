В окупованій Кадіївці підстрелили росіянина Мангушева, який на концерті виступав із черепом начебто захисника Азовсталі в руках (фото)

В окупованій Кадіївці на Луганщині підстрелили російського пропагандиста Ігоря Мангушев, який минулого року під час виступу зі стендапом у клубі вийшов на сцену з людським черепом. Він стверджував, що ці останки належали одному з українських бійців, що захищали "Азовсталь".

Сьогодні російські Телеграм-канали повідомили, що Мангушеву вистрілили у голову, проте він вижив. Наразі російський націоналіст перебуває в реанімації.

"4.02.23 о 00:30 капітан 4 бригади 2 Армійського корпусу 8 армії ЗС рф, командир взводу антиБПЛА і член ОПСБ Ігор "Берег" Мангушев був доставлений до нейрохірургії м. Стаханов, ЛНР зі сліпою вогнепальною кульовою раною", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі з'ясували: поранення Мангушеву завдане з короткоствольної зброї, куля (приблизно 9 мм) у потилично-тім'яній області. За словами медиків, стан російського окупанта "стабільно важкий, з негативною тенденцією".

ТГ-канал окупантів опублікував фото пораненого Мангушева.

Довідково: 36-річний російський націоналіст Ігор Мангушев (позивний "Берег", справжнє прізвище Реймер) є лідером націоналістичного руху "Світла Русь". Також його вважають засновником ПВК "E.N.O.T. Corp.", яку запідозрювали у співпраці з ФСБ рф.

Мангушев у своєму особистому телеграм-каналі "Записки авантюриста" закликав до вбивств мирного населення України.

Коли влітку минулого року Мангушев виступав зі стендапом в одному з російських клубів, то вийшов на сцену із черепом. Під час свого "перфомансу" він, зокрема, заявляв наступне: "Чому не може бути примирення? Україна має бути деукраїнізована. російські землі Малоросії мають бути повернуті назад. Ми воюємо не з людьми, ми воюємо з ідеєю". Націоналіст заявляв, що потрібно стерти національну ідентичність та вбити всіх, хто вважає себе українцем.

Останнім часом Мангушев брав участь у боях на сході України у складі російської армії.

Видання Медуза повідомляло, що саме Ігор Мангушев може бути автором символу "Z", який російська армія активно використовує для позначення військової техніки, а на росії ця літера стала символом так званої "СВО".

Нагадаємо, поблизу Вугледару українським бійцям вдалося провести вдалу спецоперацію у тилу ворога. Вони знищили російську техніку і взяли двох полонених.

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