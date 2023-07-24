В окупованому Криму дрон влучив в склад боєприпасів: детонація продовжується, в Джанкої зупинені потяги
Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, стверджуючи, що над Кримом збито 11 дронів. Він також повідомив про зупинку руху залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
"У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.
Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі", – заявив Аксьонов.
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Крім того прийнято рішення евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.
Також він заявив, що нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.
Внаслідок вибуху на складі в Криму постраждалих немає.
“Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", – написав у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Нагадаємо, Москву атакували БПЛА: від вибухів пошкоджена будівля поблизу Міноборони (фото, відео).
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