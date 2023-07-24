В окупованому Криму дрон влучив в склад боєприпасів: детонація продовжується, в Джанкої зупинені потяги

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов повідомив про влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі, стверджуючи, що над Кримом збито 11 дронів. Він також повідомив про зупинку руху залізницею в Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой-Сімферополь.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"У небі над Кримом збито силами ППО і подавлено засобами РЕБ 11 БПЛА противника.

Сталося влучання в склад боєприпасів у Джанкойському районі", – заявив Аксьонов.

Читайте також: Стало відомо, де знаходиться терорист Гіркін

Крім того прийнято рішення евакуювати населення довколишніх сіл у радіусі 5 кілометрів від місця вибуху у Джанкойському районі.

Також він заявив, що нібито уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі.

Внаслідок вибуху на складі в Криму постраждалих немає.

“Сьогодні вночі безпілотники атакували столицю орків та Крим. РЕБ та ПВО все менш здатні захищати небо окупантів. Щоб там не відбувалося, але цього буде більше", – написав у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, Москву атакували БПЛА: від вибухів пошкоджена будівля поблизу Міноборони (фото, відео).

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!