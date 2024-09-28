У Пакистані розбився гвинтокрил Мі-8 з російськими пілотами: є загиблі та постраждалі

У прикордонній зоні з Афганістаном сталася авіаційна пригода за участю гелікоптера з російськими авіаторами. Інцидент призвів до жертв та травмованих.

За даними Reuters, 28 вересня на півночі Пакистану зазнав краху чартерний гвинтокрил з 14 особами на борту, включаючи російських пілотів.

Повітряне судно зазнало аварії невдовзі після старту в неспокійному регіоні Північного Вазірістану поблизу кордону з Афганістаном.

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В результаті події загинуло щонайменше 6 осіб. Ще 8 отримали ушкодження і були доставлені до лікарні. Як повідомляється, гвинтокрил було орендовано приватною фірмою в північній провінції Хайбер-Пахтунхва.

Нагадаємо, у Північній Осетії розбився Су-34, два пілоти загинули

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