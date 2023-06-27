В Перу знайшли 168 раніше не виявлених ліній Наски, які були створені новим способом

Учені з Університету Ямагату в Японії зробили захоплююче відкриття, виявивши 168 нових геогліфів на плато Наска в Перу, які раніше були невідомі. Ці геогліфи, відомі як "лінії Наски", були створені корінними жителями цієї області багато століть тому.

Про це пише Live Science.

Археологи здійснювали дослідження, використовуючи аерофотознімки та дрони, коли вони натрапили на ці захоплюючі геогліфи. Серед нових знахідок були контури людей, верблюдів, птахів, кішок та змій. Дослідники датують їх періодом між 100 р. до н.е. та 300 р. н.е. Цікаво, що деякі з цих геогліфів були створені шляхом нагромадження каміння, тоді як багато інших ліній Наскі були створені шляхом видалення ґрунту.

Крім того, команда археологів працює над розробкою штучного інтелекту, який може автоматично виявляти геогліфи на основі аналізу аерофотознімків. Хоча цей інтелектуальний агент ще не був застосований для виявлення цих 168 геогліфів, команда сподівається використати ці дані для навчання системи. Професор Масато Сакаї зазначив: "Ми використовуємо знайдені геогліфи для дослідження штучного інтелекту, яке в даний час проводимо".

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Геогліфи на плато Наска є однією з найвідоміших та найзагадковіших пам'яток Перу. Ці вражаючі геометричні та фігурні геогліфи, часто нанесені неглибокими борознами. Вперше лінії Наскі були виявлені американським археологом Полом Косоком у 1939 році під час здійснення перельоту над плато. Хто створив петрогліфи та для чого досі невідомо.

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