У ПФУ нагадали як оформити отримання пенсії після втрати чоловіка чи дружини

В Україні закон дозволяє отримувати пенсію після смерті законного чоловіка або дружини, тобто пенсію за втратою годувальника. Однак, чи вигідно переходити на цей вид пенсії, залежить від декількох факторів.

Пенсія за втратою годувальника становить 50% від пенсії померлого. Якщо пенсія померлого була невеликою, то й пенсія за втратою годувальника буде незначною, повідомляється у ПФУ.

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Якщо ви досягли пенсійного віку, то вам буде виплачуватися пенсія за втратою годувальника довічно. Однак, якщо ви ще не досягли пенсійного віку, то пенсія за втратою годувальника буде виплачуватися вам до тих пір, поки ви не станете непрацездатними.

Якщо ви отримуєте інший дохід, наприклад, працюєте або отримуєте соціальні виплати, то розмір пенсії за втратою годувальника може бути зменшений.

Якщо ви вирішили перейти на пенсію за втратою годувальника, вам потрібно подати такі документи:

Заяву про призначення пенсії;

Паспорт та ідентифікаційний код заявника;

Документ, що підтверджує місце проживання;

Трудову книжку або пенсійне посвідчення померлого;

Документ про утримання заявника померлим;

Довідку про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб;

Свідоцтво про смерть померлого.

Пенсія за втратою годувальника може бути хорошим джерелом доходу для тих, хто не має іншого доходу і не може працювати. Однак, перед тим, як перейти на цей вид пенсії, потрібно ретельно зважити всі за і проти.

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримувати не лише основну виплату, але також надбавки. Доплата передбачена, зокрема, за понаднормовий стаж.

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