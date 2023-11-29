У ПФУ нагадали, як українці можуть "купити" стаж для пенсії

Починаючи з березня поточного року, українці отримали можливість "купити" страховий стаж для себе чи інших осіб, не укладаючи паперового договору та не відвідуючи державні установи.

За інформацією ПФУ, добровільно брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть як працюючі (застраховані) особи, так і ті, хто не працює. Українці можуть сплачувати внески як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо інформація про таку особу знаходиться в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (РЗО), і ця особа не є пенсіонером.

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Щоб скористатися можливістю, необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Цей договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України і підписується за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Сплачені суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України. Наприклад, якщо за певний місяць сплачено 2 тисячі гривень на користь непрацюючої особи, цей місяць зараховується до її страхового стажу, а заробітна плата для обчислення пенсії складе 9 090,91 гривень.

Фактично, кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 гривень. Сплачені внески автоматично обліковуються після надходження коштів на рахунок Фонду, і повідомлення про це отримується на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті застрахованої особи.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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