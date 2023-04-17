У ПФУ пояснили, хо може залишитися без субсидії, та як цього уникнути

В Україні субсидії для населення на оплату комунальних послуг у неопалювальний сезон перепризначають автоматично. Втім, деяким категоріям потрібно звертатися особисто до органів Пенсійного фонду.

Йдеться про подачу заяви та декларації. Про це повідомили у ПФУ.

Зазначається, що домогосподарствам, які претендують на призначення субсидії у період з 1 травня по 30 вересня потрібно подати документи до органів Фонду. Субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

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Документи можна занести до сервісного центру ПФУ особисто, надіслати поштою, або онлайн. Окрім цього заяву та декларацію можна подати уповноваженим посадовим особам виконавчого органу місцевої влади.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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