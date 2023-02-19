У ПФУ пояснили, як зміняться умови виходу на пенсію у 2023 році

Голова Пенсійного фонду Євген Капінус пояснив, як зміняться правила виходу на пенсію у 2023 році. За його словами, не всі українці, які досягли віку в 60 років, зможуть вийти на пенсію.

Зокрема, на це впливатиме кількість страхового стажу. Про це Капінус розповів в інтерв’ю "Апострофу".

Зазначається, що в Україні пенсію за віком призначають у 60, 63 та 65 років, залежно від кількості стажу в особи. Зокрема, для того, аби вийти на пенсію у 60 років, цьогоріч потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу.

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Втім, вже з наступного року та до 2028, вимога щодо кількості стажу постійно зростатиме, до 35 років.

Якщо людина, якій у 2023 році виповнилося 60 років, накопичила за свою трудову діяльність менше, ніж 30 років стажу, вона зможе вийти на пенсію після 63 років, за умови наявності щонайменше 20 років страхового стажу.

Але якщо громадянин не має 20 років стажу, то на пенсію він зможе вийти лише після досягнення 65 років, за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, деякі українці мають велику пенсію. Однак це стосується громадян, які працюють. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте у матеріалі UAportal.

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