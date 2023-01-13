У ПФУ пояснили, кого позбавлять пенсії у зв'язку з втратою годувальника

У Пенсійному фонді України нагадали, у яких випадках виплата пенсії за втратою годувальника може бути припинена. На такі виплати можуть розраховувати неповнолітні діти, які втратили годувальника.

Згідно зі статтею 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" визначено право на отримання пенсії у разі втрати годувальника. Про це повідомили на порталі "На пенсії".

Зокрема, на таку допомогу мають право вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Також учні професійно-технічних, вищих навчальних закладів до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

Діти-сироти мають право на пенсію у разі втрати годувальника до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Втім, під час навчання за заочною формою, пенсію у разі втрати годувальника студентам не виплачують.

Зазначимо, що в Україні існує декілька видів пенсій: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. У результаті, людині, яка має право на декілька видів пенсій, призначається один із них за її вибором.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

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