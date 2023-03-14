У ПФУ пояснили, хто може забрати виплати за померлого пенсіонера

Українці, чиї рідні пенсіонери померли, можуть отримати їхні недоотримані виплати. Відповідну заяву необхідно подавати до Пенсійного фонду.

Як пояснили у ПФУ, такою послугою можуть скористатися непрацездатні члени сім’ї померлого пенсіонера. Вони мають подати документи, що засвідчують їхнє перебування на утриманні покійного.

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Подати заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна як безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно: через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Разом із заявою до Фонду потрібно надати:

свідоцтво про смерть,

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером,

документ, що посвідчує особу заявника,

реквізити банківського рахунку.

Крім того, члени сім’ї надають паспорт або інші документи, які засвідчують їхнє проживання з пенсіонером на день його смерті.

"Якщо недоотримана пенсія увійшла до складу спадщини, то для її одержання до документа, що посвідчує особу заявника, і свідоцтва про смерть, також додається свідоцтво про право на спадщину", – кажуть у Фонді.

Зазначається, що днем звернення за виплатою недоотриманої пенсії вважається день прийняття органом Фонду заяви з усіма необхідними документами. У разі подання заяви через вебпортал — дата реєстрації заяви зі сканованими копіями документів.

"Недоотримана пенсія виплачується органами Пенсійного фонду шляхом зарахування коштів на поточний банківський рахунок людини. Якщо в одержувача поточний банківський рахунок відсутній, то виплату можна одержати через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка": у будь-якому відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код", – роз'яснили у Пенсійному фонді.

Як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії через вебпортал електронних послуг ПФУ:

Для початку потрібно авторизуватися на порталі електронних послуг з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Потім треба перейти у розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати "Заява на виплату недоотриманої пенсії". Заповніть поля електронної заяви, що з’явиться на екрані. Додайте до заяви скан-копії необхідних документів. Потім дайте згоду на передачу та обробку персональних даних та натисніть "Сформувати заяву". Відслідковуйте статус обробки заяви у розділі "Мої звернення".

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