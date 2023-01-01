У ПФУ пояснили, хто в Україні має отримувати щомісячну доплату до пенсії

В Україні пенсіонери мають право на щомісячні доплати до пенсії. Йдеться про громадян віком 70, 75 та 80 років і старше.

Згідно з постановою Кабміну від 16.09.2020 № 849 особам, яким виповнилося 80 років та більше, встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі до 500 гривень у межах зазначеного розміру.

Водночас законодавство передбачає встановлення щомісячної компенсаційної виплати особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку до 400 гривень.

Втім, варто також враховувати вплив індексації. Зокрема, після підвищення у березні 2022 року було перераховано і розмір вікової надбавки. Для пенсіонерів віком 75 років він становить 456 гривень, а для пенсіонерів віком 80 років – 579. Доплата для пенсіонерів віком 70 років становить 300 гривень.

Важливо додати, що Кабмін планує провести індексацію також у березні 2023 року, що анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами останнього у 2022 році засідання уряду.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи вистачить коштів у бюджеті на соціальні виплати у 2023 році. Зокрема, через воєнний стан, який ускладнює економічну ситуацію. Проте уряд оптимізував витрати у наступному році.

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