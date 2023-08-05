У ПФУ пояснили припинення виплат пенсій за інвалідністю

Низка українців може втратити пенсію по інвалідності, навіть попри воєнний стан. Скасування виплат пов'язано з тим, що громадяни не проходять медико-соціальну експертизу (МСЕК).

Фахівці Пенсійного фонду пояснили, що потрібно для прийняття рішення про продовження виплат. Про це пише портал "На пенсії".

Зокрема, потрібно надіслати відповідну заяву та пакет документів:

поштою на адресу будь-якого Головного управління Пенсійного фонду;

онлайн через веб-портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява та перерахунок пенсій" — "Продовження виплати".

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Зазначається, що окрім заяви необхідно надати копії:

паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчена дипломатичним представництвом або консульською установою України, або нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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