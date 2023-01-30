У ПФУ попередили про 'заморозку' пенсії: як не втратити гроші

У Пенсійному фонді України попередили, що існують умови, за яких виплата пенсій буде припинена. Зокрема, таке може статися про пенсіонерів, які отримують кошти на банківську картку.

У випадку, якщо пенсіонер не виконує ніяких операцій з карткою упродовж тривалого терміну часу, виплати припиняються. Йдеться про період понад шість місяців.

У ПФУ попереджають, що достатньо виконувати хоча б одну операцію, щоб уникнути "замороження" пенсійних виплат. Втім, якщо таке сталося, не варто панікувати.

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Пенсіонеру достатньо з'явитися особисто у будь-яке відділення ПФУ та підтвердити особу за допомогою документів. Спеціалісти упродовж періоду до 10 днів з моменту звернення проведуть перевірку даних та відновлять виплати.

Після цього виплати на картку будуть поновлені. Також пенсіонери зможуть отримати ті кошти, які не надходили, доки операція була "заморожена".

Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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