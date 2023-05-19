У ПФУ розповіли, чи будуть змінювати дату виплати пенсій

Попри воєнний конфлікт, Україна продовжує виплачувати пенсії та інші соціальні виплати своїм громадянам. Пенсіонери в країні звикли отримувати свої пенсії у конкретні дні. Голова правління Пенсійного фонду України, Євген Капінус, у інтерв'ю ТСН розповів про можливість зміни дати виплати пенсій найближчим часом.

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За його словами, пенсії виплачуються через поштові відділення або банківські установи. Кожен пенсіонер самостійно обирає спосіб отримання пенсії, подаючи заяву про призначення пенсії. Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб виплати або уповноважений банк, він може зробити це, подавши відповідну заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або через вебпортал.

Євген Капінус зазначив, що для забезпечення стабільного фінансування виплат кожному пенсіонеру призначається індивідуальна дата виплати пенсії протягом виплатного періоду, який триває від 4 до 25 числа кожного місяця. Встановлену дату виплати повідомляють пенсіонерові обов'язково.

Тому, незалежно від способу виплати, будь то через банк або пошту, пенсіонер може отримати свою пенсію у встановлену дату виплати. Наразі не розглядається питання щодо зміни цієї встановленої дати виплати пенсії.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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