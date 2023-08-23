У Польщі на місці середньовічної фортеці виявили колекцію тисячолітніх монет (фото)

У Польщі археологи на місці середньовічної фортеці в місті Вісліца виявили колекцію монет. Знахідці, за попередніми припущеннями, майже 1000 років.

Дослідники виявили 12 срібних монет. Одинадцять належать до періоду Болеслава Сміливого, який був спочатку князем, а потім королем Польщі між 1058 і 1079 роками, і один, ймовірно, часів Владислава Германа, який був князем Польщі в 1079-1102 роках, повідомляє Notes from Poland.

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Знахідка сталася після попереднього відкриття понад 500 монет того ж періоду, які були знайдені на тому ж місці в 1960-х і 1970-х роках.

Під час розкопок команда також виявила, що вони виявили римську фібулу – різновид шпильки для застібання одягу – яка, за оцінками, датується ІІ століттям.

Яцек Гоцик, голова міськради Вісліці, підтвердив що нововиявлені монети та фібула будуть додані до колекцій міського музею.

Нагадаємо,у Греції виявили мідні та глиняні фігурки у зруйнованому стародавньому храмі.

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