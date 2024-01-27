В Польщі перекинувся автобус Варшава-Одеса з-понад 60 пасажирами: що відомо (фото)

У Польщі у місті Голембі перекинувся автобус з українцями

Вночі на повітовій дорозі в місті Голембе Грубешівського повіту (Люблінське воєводство, Польща) сталася аварія з автобусом, який перекинувся на дорозі. У транспортному засобі їхали 61 особа, всі вони – громадяни України. 18 людей постраждали.

Про це пише сайт tvn24.pl. Аварія сталася близько 4 години ранку. Автобус впав на бік на повороті дороги. За словами речника Державної пожежної служби в Грубешові, старшого капітана Марціна Лебєдовича, на момент аварії йшов сніг, але це не стало причиною ДТП.

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В автобусі було 59 пасажирів і двоє водіїв.18 людей отримали забиття та доставлені до лікарень. Решту пасажирів доправили до сусіднього будинку культури. Окружна дорога, де сталася аварія, залишається перекритою в обох напрямках. Очікується, що труднощі з рухом продовжаться.

Наразі триває розслідування причин аварії. За даними польських ЗМІ, автобус їхав з України до Німеччини. На місці події працюють рятувальники, поліцейські та медики.

Нагадаємо, 30 грудня 2023 року у російському Бєлгороді пролунали гучні вибори. Стало відомо, що російська ППО збивала повітряні цілі над житловими кварталами міста.

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