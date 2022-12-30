У польському Гданську виявили залишки слов'янських поселень з 10 століття та кераміку (фото)

У польському Гданську під головною ратушею археологи виявили фрагменти слов’янської кераміки та деревини, що використовувалися для оборонних валів раннього міста. Стиль кераміки типовий для першої половини 10-го століття.

Дендрохронологічний аналіз деревини датує їх 930 роком нашої ери. Таким чином науковці посунули дату заснування міста на 60 років від початку 10 століття, пише The History Blog.

Вважається, що сучасне місто Гданськ було засноване близько 980 року нашої ери Мешко I, герцогом Польщі з 960 року до своєї смерті в 992 році та першим правителем Польщі як незалежної держави.

Він був першим із династії П’ястів (названих на честь їхнього легендарного предка П’яста Колісника у VIII столітті), який правив Польщею. Його син і спадкоємець Мєшка стане першим коронованим королем Польщі Болеславом I Хоробрим (бл. 967-1025).

Представники музею повідомили, що знахідки закріплять, а потім поховають. Директор музею підкреслив, що залишки валу дійшли до наших часів лише завдяки сприятливим обставинам.

"По-перше, у XIV столітті їх ніхто не руйнував, можливо тому, що вони стабілізували споруди, зведені на заболоченій місцевості. По-друге, насип знаходиться в торфі, який чудово зберігає органічний матеріал", – пояснив професор Оссовський.

Він додав, що таку цінну знахідку краще поки що поховати, щоб вона збереглася в тому стані, в якому вона проіснувала понад 1000 років, поки не з'явиться ідея, як її показувати відвідувачам постійно і без ризику.

Нагадаємо, вчені довели, що найбільший зоопарк, якому понад 6000 років, був створений єгиптянами.

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