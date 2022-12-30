В польском Гданьске обнаружили остатки славянских поселений из 10 века и керамику (фото)

В польском Гданьске под главной ратушей археологи нашли фрагменты славянской керамики и древесины, которые использовались для оборонительных валов раннего города. Стиль керамики типичен для первой половины 10 века.

Дендрохронологический анализ древесины датирует их 930 годом нашей эры. Таким образом ученые сместили дату основания города на 60 лет с начала 10 века, пишет The History Blog.

Считается, что современный город Гданьск был основан около 980 г. нашей эры Мешко I, герцогом Польши с 960 года до своей смерти в 992 году и первым правителем Польши как независимого государства.

Он был первым из династии Пястов (названных в честь их легендарного предка Пяста Колесника в VIII веке), правившего Польшей. Его сын и наследник Мешко станет первым коронованным королем Польши Болеславом I Храбрым (ок. 967-1025).

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Представители музея сообщили, что находки закрепят, а затем похоронят. Директор музея подчеркнул, что остатки вала дошли до наших времен только благодаря благоприятным обстоятельствам.

"Во-первых, в XIV веке их никто не разрушал, возможно потому, что они стабилизировали сооружения, возведенные на заболоченной местности. Во-вторых, насыпь находится в торфе, прекрасно хранящем органический материал", - пояснил профессор Оссовский.

Он добавил, что такую ценную находку лучше пока похоронить, чтобы она сохранилась в том состоянии, в котором просуществовала более 1000 лет, пока не появится идея, как ее показывать посетителям постоянно и без риска.

Напомним, ученые доказали, что самый большой зоопарк, которому более 6000 лет, был создан египтянами.

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