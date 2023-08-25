У Португалії знайшли сотні муміфікованих бджіл, які жили за часів фараонів (фото)

Сотні муміфікованих бджіл у їхніх коконах, яким майже три тисячі років, були знайдені на південно-західному узбережжі Португалії, у новому палеонтологічному місці на узбережжі Одеміри.

Як повідомляє PÚBLICO, цей метод скам'яніння є надзвичайно рідкісним і зазвичай скелет цих комах швидко розкладається, оскільки має хітиновий склад, який є органічною сполукою.

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У дослідженні, опублікованому в міжнародному журналі Papers in Paleontology, зазначається, що ступінь збереження цих бджіл настільки винятковий, що науковці змогли ідентифікувати не тільки анатомічні деталі, які визначають тип бджоли, але також їхню стать і навіть запас монофлорного пилку, залишеного матір’ю, коли вона будувала кокон.

Палеонтолог Карлос Нето де Карвальо, який координував проєкт, зазначив, що було знайдено чотири палеонтологічні місця з високою щільністю скам’янілостей бджолиних коконів. Ці місця були знайдені на узбережжі Одеміри.

Ці кокони, виготовлені майже 3000 років тому, зберігають, як саркофаг, молоді особини бджоли Eucera, які ніколи не бачили світла. Це один з приблизно 700 видів бджіл, які все ще існують на території материкової Португалії.

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