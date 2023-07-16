У пустелі в Африці знайшли навантажений золотом загублений 500 років тому корабель (відео)

В африканській пустелі знайшли корабель із золотими монетами. Це судно зникло 500 років тому.

Greek Reporter повідомляє, що на борту корабля Bom Jesus було знайдено золоті монети.

Зазначається, що судно Bom Jesus, яке плило з Лісабона до Індії в 1533 році, зникло безслідно, але тепер його руїни виявлені під час розробки алмазних родовищ.

Окрім тисячі золотих монет на борту корабля були золоті та мідні злитки, які були призначені для торгівлі в Індії. Втім, корабель наблизився до берега надто близько під час шторму, що призвело до його аварії на узбережжі Намібії.

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Команда дослідників також знайшла мушкет та шматки металу, що були поховані в піску біля корабля. Там також були знайдені компаси, мечі, астрологічні інструменти, канони й навіть "капсула часу". Знайшли ще й срібні монети.

Хоча про історію самого Bom Jesus мало відомо, припускають, що корабель був частиною класу військово-морських суден, які були більшими, ефективнішими та витривалішими, ніж попередні португальські та іспанські судна, щоб полегшити довше далекі експедиції, здійснені португальськими флотами в цей час.

Археологи та дослідники вважають, що ця знахідка є величезним кроком у відновленні історії морських подорожей та торгівлі на початку Великих географічних відкриттів. Залишки Bom Jesus стали об'єктом збереження та досліджень, а доступ до них обмежений і контрольований гірничодобувною службою.

Нагадаємо, в акваторії Егейського моря поблизу острова Кітіра були випадково знайдені уламки судна, яке, за припущеннями вчених, може мати близько 2500 років.

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