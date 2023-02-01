У п'яти регіонах з 1 лютого змінилися графіки відключення світла

В Україні з 1 лютого 2023 року у п'яти регіонах змінилися графіки відключення світла. Нові графіки запроваджують для оптимізації електропостачання.

Оновлені години відключення запроваджують на найближчі декілька днів. Вони будуть стабільними за умови відсутності масованих ракетних ударів та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

Вінницька область

У "Вінницяобленерго" повідомили про зміни, які триватимуть до 10 лютого включно.

Сумська область

"Звертаємо вашу увагу, що у графіку на лютий режим +4/-2 діятиме з 20.00 до 08.00, тобто кількість годин зі світлом у вечірній час збільшиться. Водночас з 08.00 до 20.00 діятиме режим -4/+2", – повідомили у "Світло Сумщина".

Івано-Франківськ

В місті будинки, що живляться від ліній з котельнями, матимуть окремий графік.

"Таке рішення енергетики прийняли разом із владою міста, щоб забезпечити дотримання лімітів без надмірних вимкнень, враховуючи зниження температури та ріст споживання", – пише "Прикарпаттяобленерго".

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Хмельницька область

Графік погодинних відключень в області буде оптимізовано з 1 лютого, але він змінюватиметься щотижня, вказали у "Хмельницькобленерго".

Чернівецька область

"Будуть відображатися години гарантованого включення електроенергії (зелені клітинки) та години, коли ваші оселі будуть точно знеструмлені (позначені червоним кольором)", – йдеться в повідомленні "Чернівціобленерго".

Раніше у YASNO пояснили, що існує кілька причин, через які електроенергію в Києві стали подавати з великими перебоями останніми днями. Серед з них – ремонтні роботи, погана погода та дефіцит електроенергії, який збільшився, тому що споживачі частіше користуються електроприладами.

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