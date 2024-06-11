У Раді заявили, що за місяць мобілізували стільки ж людей, як за останні півроку

За травень в Україні було залучено до армії стільки ж військовозобов'язаних, скільки й за попередні півроку. Секретар парламентського комітету з національної безпеки та оборони, депутат Роман Костенко поділився цією інформацією під час інтерв’ю для Radio NV.

Травень показав рекордні показники за кількістю призваних на військову службу.

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"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас у травні був найбільший набір", – розповів нардеп.

Він повідомив, що до лав ЗСУ було залучено велику кількість чоловіків, проте конкретне число не уточнив.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, до якої служби можуть залучати осіб з обмеженнями по здоров'ю.

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