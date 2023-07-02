У районі Антонівського мосту тривають важкі бої – Гуменюк

Поблизу Антонівського мосту у Херсонській області, відбуваються інтенсивні бої. Ситуація наразі досить складна, але Збройні Сили України (ЗСУ) продовжують активно нейтралізовувати противника.

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Про це повідомила речниця Південного операційного командування (Південний ОК) Сил оборони України, Наталією Гуменюк, під час ефіру телемарафону.

За її словами, військовим дуже потрібна інформаційна тиша на цей час.

"Наразі триває потужна бойова робота, зокрема. Акцент на контрбатарейній боротьбі, тому що особливості нашої лінії фронту в цій зоні це дійсно, що вона в зоні річки Дніпро. Її річище дещо деформовано, внаслідок тієї катастрофи, що спричинили окупанти, підірвавши Каховську греблю. Дуже ускладнена ця бойова робота", – зазначила Гуменюк.

Речниця Південного ОК також повідомила, що протягом останньої доби в цій області було знищено 49 російських окупантів та зруйновано 15 одиниць ворожої техніки.

Українські захисники вже проводять зачистку від ворога на лівому березі Дніпра у Херсонській області, що тимчасово окупована російськими бойовиками. Сили оборони працюють по звільненню передової смуги, йдеться про контрбатарейну боротьбу.

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