В РДК відреагували на події в росії й пообіцяли 'активні дії'

Російський добровольчий корпус та легіон "Свобода росії" оголосили свою підтримку заколоту, який провели бойовики з ПВК "Вагнер" проти російської влади, й закликали своїх прихильників до активних дій.

У Telegram-каналах Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" опубліковано заяву керівника РДК Дениса Нікітіна, який сказав, що хоча з вагнерівцями бійці РДК були ворогами на полі бою, тепер вийшло так, що вони спільно підтримують дії, направлені проти військового керівництва рф, яке "відправляє росіян на смерть як гарматне м'ясо".

У заяві підкреслюється, що більше не можна миритися з корупцією, диктатурою і лицемірством. Представники РДК сподіваються, що "війна зла" послабить репресивну машину і звільнить росію.

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Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін заявив, що за його інформацією, російський диктатор Володимир Путін вже евакуйований на Валдай, а за ним покидають Москву також представники російської "еліти" на своїх бізнес-джетах. Він також повідомив, що фронт окупантів в Україні починає валитися, оскільки деморалізовані та позбавлені управління солдати російської армії залишають свої позиції.

За словами Нікітина, у районі Бахмута та на Запорізькому напрямку бійці Збройних Сил України продовжують просуватися без опору.

Він висловив підтримку "місії Пригожина", вважаючи, що "кривавий кремлівський режим можна знести лише збройним повстанням". Він зазначив, що бійці "Російського добровольчого корпусу", які перебувають в росії, готові допомагати звільнити країну від "кривавого тирана".

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв “покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

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