В результаті атаки дронів на нафтобазі у російській Смоленській області зайнялась пожежа (відео)

На світанку 31 грудня в російських ЗМІ та соцмережах з'явилися повідомлення про пожежу на нафтобазі в Смоленській області після атаки безпілотників.

Про це повыдомляє російська служба ВВС, російські пабліки

У повідомленнях зазначається, що під удар потрапила нафтобаза в місті Ярцеве Смоленської області.

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Голова району підтвердив атаку на об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури.

Очевидці вказують, що в районі Ярцевого було чути понад десяток вибухів, після яких виникла масштабна пожежа.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив інформацію, заявивши, що нафтобаза в Ярцевому загорілася внаслідок атаки, яку він приписав українським безпілотникам.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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