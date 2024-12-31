В результаті атаки дронів на нафтобазі у російській Смоленській області зайнялась пожежа (відео)
На світанку 31 грудня в російських ЗМІ та соцмережах з'явилися повідомлення про пожежу на нафтобазі в Смоленській області після атаки безпілотників.
Про це повыдомляє російська служба ВВС, російські пабліки
У повідомленнях зазначається, що під удар потрапила нафтобаза в місті Ярцеве Смоленської області.
Читайте також:Росія 29 вересня масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)
Голова району підтвердив атаку на об’єкт паливно-енергетичної інфраструктури.
Очевидці вказують, що в районі Ярцевого було чути понад десяток вибухів, після яких виникла масштабна пожежа.
Губернатор Смоленської області Василь Анохін підтвердив інформацію, заявивши, що нафтобаза в Ярцевому загорілася внаслідок атаки, яку він приписав українським безпілотникам.
Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!