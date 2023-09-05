У Римі знайшли театр правителя Нерона, який вважається найжорстокішим правителем римської епохи

Під огородженим садом у Римі виявили театр, який належав імператору Нерону та вважався втраченим.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Археологи проводили розкопки в цьому районі протягом двох років і знайшли сходи театру, фасад сцени, мармурові колони та службові кімнати, можливо, костюмерні. Також було виявлено прикраси з листя, що свідчать про ідентифікацію цієї будівлі як театру Нерона.

Крім того, на території театру були знайдені кубки для напоїв. Археологи планують досліджувати історію театру для отримання більшої інформації про часи Нерона.

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Імператор Нерон правив Римською імперією з 54 р.н.е. до своєї смерті у віці 30 років, відомий своїм жорстоким характером і розпустою. Хоча його обвинувачували у великій пожежі в Римі, історики суперечать цьому твердженню. Театр, знайдений археологами, вважається особистим театром Нерона, де він співав і виступав перед глядачами та демонстрував захоплене майно. Ця будівля була згадана в стародавніх текстах, але вважалась втраченою до її виявлення в 2020 році під час розкопок.

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