У Росії обвалилися два мости: є загиблі та постраждалі (фото, відео)

В Брянській та Курській областях зафіксовано обвал двох мостів. Так, у Брянській області увечері 31 травня автомобільний міст повалився та впав на пасажирський поїзд, внаслідок чого загинули щонайменше семеро осіб.

У Курській області в ніч на 1 червня аварія сталася на залізничному мості під час проходження вантажного складу, попередньо – без жертв. Таку інформацію оприлюднили очільники регіонів та російські пропагандистські ЗМІ. Про це пише UAportal з посиланням на liga.net.

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, подія за участю пасажирського поїзда та автомобілів сталася поблизу селища Вигоничі під час руху потяга за маршрутом Климов – Москва.

У пресслужбі Московської залізниці зазначили, що локомотив і вагони зійшли з рейок через обвалення автодорожнього мосту, яке сталося внаслідок протиправного втручання в роботу транспорту.

Богомаз заявив, що міст було підірвано.

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Станом на ранок нараховується семеро загиблих та 66 постраждалих, з яких 47 осіб доправлено до лікарень.

На Курщині, за даними тимчасового очільника регіону Олександра Хінштейна, інцидент трапився в Залізногірському районі під час руху вантажного локомотива. Внаслідок обвалення мостової конструкції частина складу впала на автодорогу, що проходить під мостом.

Виникла пожежа тепловоза. За попередніми даними, один із машиністів зазнав травм.

Голова області додав, що причина руйнування мосту наразі встановлюється.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у ніч на 29 травня у російському Санкт-Петербурзі після вибухів зайнялась масштабна пожежа на заводі мікросхем.

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