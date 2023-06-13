У російському Краснодарі сталася потужна пожежа на нафтобазі: подробиці (фото,відео)

У російському місті Краснодар сталася пожежа на нафтобазі біля Яблунівського мосту. Причини займання поки невідомі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Shot".

Офіційна влада поки не повідомляє про інцидент, але у пабліках пишуть про сильну пожежу на нафтобазі в Краснодарі.

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Згідно з даними, займання сталось на нафтобазі біля Яблунівського мосту – горіла колона для переробки дизельного палива.

Як повідомляють очевидці, дим видно за кілька кілометрів.

На місці працюють співробітники МНС РФ. Попередня площа займання – 20 "квадратів". Займання локалізовано.

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