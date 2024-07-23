У російському порту 'Кавказ' дрони атакували поромне судно окупантів

Безпілотники атакували поромне судно у порту "Кавказ" — є загиблий та постраждалі. Інцидент стався 23 липня 2024 року у Краснодарському краї росії.

Як повідомляє губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у своєму Telegram-каналі, на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози розповсюдження вогню немає.

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"Цього ранку безпілотниками було атаковано поромне судно в порту "Кавказ". Нині на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози розповсюдження вогню немає. На жаль, серед членів екіпажу та співробітників порту є постраждалі та загиблий… Потерпілим надають усю необхідну допомогу", – зауважив він.

Порт Кавказ на карті гугл. Джерело: google.com.ua Порт Кавказ на карті гугл. Джерело: google.com.ua

У соцмережах з'явилася інформація, що після атаки в бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.

"Всьо, в Z-пабліках коментарі закрили й видалили, люди занадто багато правди писати там стали про приліт по парому в порту "Кавказ"", – повідомляє паблік "Кримський вітер".

Порт "Кавказ" розташований у північно-східній частині Керченської протоки на Таманському півострові. Він займає 46,5 га і є одним із найбільших пасажирських портів Росії. Пропускна спроможність його вантажних терміналів становить 27,5 млн тонн на рік. За підсумками 2023 року вантажообіг порту зріс на 28,1%, до 21,4 млн.

18 липня 2024 року, нагадаємо, Служба безпеки України спільно з ВМС ЗСУ провела комбіновану атаку дронами по позиціях російських бойовиків в окупованому Криму.

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