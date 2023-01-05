У російському Санкт-Петербурзі горить завод "Беларусь МТЗ": є загиблі (фото, відео)

Пожежа в Санкт-Петербурзі на заводі Беларусь МТЗ

У російському місті Санкт-Петербург сталася пожежа на території виробничого приміщення заводу "Білорусь МТЗ". Вогонь поширився на понад 400 квадратів.

Поки що відомо про двох загиблих. Відео з пожежею з'явилися у мережі.

Інцидент стався 5 січня 2023 року на території виробничих цехів компанії "Білорусь МТЗ". Вранці стовп контрастного диму було видно над Пулковському шосе.

Повідомляється, що пожежа охопила 420 квадратних метрів будівлі, що має кілька поверхів. Десяткам рятувальників вдалось локалізувати місце займання.

На момент загоряння в будівлі перебували люди. На місці пожежі виявили вже два тіла.

На сайті заводу вказується, що "Білорусь-МТЗ" здійснює продаж тракторної, сільськогосподарської, комунальної, будівельно-дорожньої техніки тощо. Головними постачальниками є білоруські та російські підприємства, серед яких "Мінський тракторний завод", "Сальськсільмаш", "Орелбудмаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".

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