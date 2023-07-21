У Румунії металошукачі знайшли в лісі скарб із середньовічними монетами (фото)

Металошукачі, розгулюючи в лісі на заході Румунії, стали свідками неймовірної знахідки – скарбів у горщику, який довгий час приховував таємниці історії.

Група людей з металодетекторами знайшла приблизно 4860 монет і три срібні пластини разом з цінним керамічним горщиком, який допоміг зберегти ці скарби протягом століть.

Про знахідку повідомили у групі "DetectieMetal - Comunitatea Arheologilor Amatori din Romania" у Facebook.

Рауль Влад Сута, один із тих, хто знайшов клад, поділився своїм враженням у пості. Він зазначив, що таке відкриття викликає чудові відчуття та стає мрією кожного ентузіаста історії та пошуку.

Рауль описав, як знайшов скарб: спочатку отримав короткий, але стабільний сигнал на металошукачі, і за допомогою лопати знайшов перші монети. Подальші дослідження привели групу до скарбниці у вигляді горловини посудини, де приховувались монети.

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Науковці кажуть, що ці монети належать до періоду правління Владислава II, який жив у 15-16 століттях і був королем Богемії, Угорщини та Хорватії. Скарб разом з горщиком важить близько 4,5 кілограма.

Згідно з румунським законодавством, металошукачі мають повідомити місцеву мерію чи музей про знахідку протягом 72 годин. Таким чином, Мисливці за скарбами передали свій клад мерії міста Нойорід на заході Румунії. Офіційно ідентифікувати всі монети вдалося, крім лише чотирьох, які залишилися загадкою для Сута, його друзів та чиновників міської ради.

Щодо металошукачів, які беруть участь у пошуках, румунський закон надає право на відшкодування від 30% до 45% від офіційно визначеної вартості знайденого скарбу. Таким чином, ця захоплива знахідка приносить не тільки радість історикам та археологам, але й може стати частиною винагороди для щасливих пошуковиків.

Нагадаємо, в африканській пустелі знайшли корабель із золотими монетами. Це судно зникло 500 років тому.

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