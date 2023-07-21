В Румынии металлоискатели обнаружили в лесу клад со средневековыми монетами (фото)

Металлоискатели, разгуливая в лесу на западе Румынии, стали свидетелями невероятной находки – сокровищ в горшке, долгое время скрывавших тайны истории.

Группа людей с металлодетекторами нашла примерно 4860 монет и три серебряных пластины вместе с ценным керамическим горшком, который помог сохранить эти сокровища на протяжении веков.

О находке сообщили в группе "DetectieMetal - Comunidadea Arheologilor Amatori din Romania" в Facebook.

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Рауль Влад Сута, один из нашедших клад, поделился своим впечатлением в посту. Он отметил, что такое открытие вызывает отличные ощущения и становится мечтой каждого энтузиаста истории и поиска.

Рауль описал, как нашел клад: сначала получил короткий, но стабильный сигнал на металлоискателе, и с помощью лопаты нашел первые монеты. Последующие исследования привели группу в казну в виде горловины сосуда, где скрывались монеты.

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Ученые говорят, что эти монеты принадлежат периоду правления Владислава II, который жил в 15-16 веках и был королем Богемии, Венгрии и Хорватии. Клад вместе с горшком весит около 4,5 килограмма.

Согласно румынскому законодательству, металлоискатели должны сообщить местной мэрии или музею о находке в течение 72 часов. Таким образом, Охотники за сокровищами передали свой клад мэрии города Нойорид на западе Румынии. Официально идентифицировать все монеты удалось, кроме четырех, оставшихся загадкой для Сута, его друзей и чиновников городского совета.

Что касается участвующих в поисках металлоискателей, румынский закон предоставляет право на возмещение от 30% до 45% от официально определенной стоимости найденного клада. Таким образом, эта увлекательная находка приносит не только радость историкам и археологам, но может стать частью вознаграждения для счастливых поисковиков.

Напомним, в африканской пустыне обнаружили корабль с золотыми монетами. Это судно пропало 500 лет назад.

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