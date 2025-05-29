У Санкт-Петербурзі після вибухів зайнялась масштабна пожежа на заводі мікросхем (відео)

У ніч на 29 травня в російському Санкт-Петербурзі виникла пожежа на території заводу "Авангард", який займається виробництвом мікроелектроніки та вважається стратегічно важливим підприємством Росії. Вогонь спалахнув приблизно о першій ночі в приміщенні, де виготовляли й збирали мікросхеми.

Про інцидент повідомили російські Telegram-канали з посиланням на очевидців і місцеві служби порятунку. За інформацією каналу SHOT, над заводом здіймався щільний чорний дим, а площа займання становила близько 100 квадратних метрів.

МНС Санкт-Петербурга повідомило, що займання сталося на п’ятому поверсі шестиповерхової виробничої будівлі на Кондратівському проспекті, 72. Роботи з ліквідації вогню тривають.

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Очевидці також повідомляли про гучні вибухи, які пролунали безпосередньо перед початком пожежі. Однак офіційних підтверджень щодо ймовірної атаки дронів наразі не надходило.

Підприємство "Авангард", де сталася пожежа, є великим науково-виробничим центром. Воно спеціалізується на випуску електроніки, мікросхем, приладів і конструкцій для радіоелектронної апаратури. Завод має статус Федерального науково-виробничого центру та входить до переліку стратегічних підприємств РФ.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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