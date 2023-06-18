У Саудівській Аравії відкрили древнє місто, якому 2000 років

Вперше за 2 тисячі років туристи у Саудівській Аравії матимуть можливість побачити стародавнє пустельне місто Хегра, або Мадаїн Саліха. Це стало можливим завдяки державній політиці розширення туристичних можливостей та торгівлі країни, в рамках якої було проведено масштабні археологічні роботи.

Про це пише видання My Modern Met.

Хегра використовувалась як важливий центр міжнародної торгівлі під час існування цивілізації набатейців.

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"Хто побудував ці гробниці? Хто люди, які створили Хегру? Звідки вони взялися? Скільки вони були тут? Знання про Хегр дуже важливі", – каже археолог древнього Близького Сходу, професор Університету Майамі Деві Граф.

Археолог Лайла Нєм, співдиректор археологічного проекту Hegra - французько-саудівського партнерства, яке працює над розкопками, розповідає, чому набатейці залишаються такою таємницею, незважаючи на їхній вплив.

"Причина, чому ми не знаємо про них багато, полягає в тому, що ми не маємо книг або джерел, написаних ними, які розповідають нам про те, як вони жили і вмирали, яким богам поклонялися, – каже вона. – У нас є тільки зовнішні джерела, які говорять про них. Вони не залишили великих міфологічних текстів, подібних до тих, які ми маємо про Гільгамеша і про Месопотамію".

Подібно до туристів у Петрі, відвідувачі Хегра побачать красу 111 могил, розкиданих пустельним містом. На їхню орнаментацію та архітектуру явно впливала грецька, римська та єгипетська культури, символізм яких міститься в їхній міфології.

Нагадаємо, у Лондоні розкопали мавзолей давньоримської доби, де ховали багатіїв.

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